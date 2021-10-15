Шойгу прибыл в Омск

ОМСК, 15 октября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Центральный военный округ, где в ходе посещения Омского кадетского военного корпуса заслушал доклады командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина и командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"В ходе рабочей поездки Сергей Шойгу заслушал доклады командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина и командующего Воздушно-десантных войск генерал-полковника Андрея Сердюкова по вопросам боевой подготовки войск и совершенствования военной инфраструктуры", - сказали в военном ведомстве.

По информации министерства, также глава военного ведомства проинспектировал ход образовательного процесса в Омском кадетском военном корпусе и оценил новую учебно-материальную базу довузовского образовательного учреждения.

Омский кадетский военный корпус - старейшее военное учебное заведение России за Уралом, ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. Учебный процесс здесь построен с использованием передового российского и мирового опыта. Из стен корпуса вышли 152 георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, восемь Героев Российской Федерации, пять полных кавалеров ордена Славы, а 305 выпускников корпуса стали генералами.

Новый комплекс Омского кадетского корпуса был открыт 1 сентября 2021 года. Он был возведен после признания аварийным летом 2020 года старого здания образовательного учреждения. Уже проходящие обучение кадеты провели прошлый учебный год в кадетских училищах в других городах.

О строительстве комплекса

Военные строители Минобороны осуществили масштабный проект за 292 дня. Впервые столь крупный объект полностью сдан под ключ без разбивки производственного процесса на первую и вторую очереди. К 1 сентября было завершено строительство военного городка кадетского корпуса, что позволило его воспитанникам начать учебный год на новых фондах.

Строительство было развернуто в декабре 2020 года на площади около 15 га. К 1 сентября с нулевого цикла сданы учебный корпус с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования, столовая, два спальных корпуса, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, игровых видов спорта.

Общая площадь зданий - более 58 тыс. кв метров, благоустроено свыше 125 тыс. кв метров территории. Воспитанники размещаются в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной, отдельными душевыми и туалетными комнатами.

В Минобороны предъявляются особые требования к проживанию воспитанников довузовских заведений полного пансиона, их безопасности и организации учебного процесса.