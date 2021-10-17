Самолеты-ретрансляторы вылетели для поиска и определения координат корабля "Союз МС-18"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Самолеты Ан-12 и Ан-16 с оборудованием для определения координат вылетели с аэродромов Жезказган и Караганда в район посадки корабля "Союз МС-18" с киноэкипажем. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в воскресенье.

"Транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, на борту которых находится специальное оборудование для определения и выдачи координат, вылетели с казахстанских аэродромов Жезказган и Караганда в предполагаемый район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-18", - говорится в сообщении.

Задача экипажей - выполнить разведку погоды в расчетной точке, занять заданный эшелон и вести радиотехнический и визуальный поиск с определением и выдачей координат посадки аппарата, а также вести ретрансляцию голоса космонавта. Уточняется, что также на борту самолетов находятся парашютно-десантные группы ЦВО.

В 05:00 мск к месту посадки космического корабля отправятся 10 десантно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5-1. "Авиационная группа доставит к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков", - добавили в пресс-службе.

Всего в обеспечении посадки от ЦВО задействовано 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

Посадка спускаемого аппарата корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с тремя членами экипажа на борту запланирована на 07:36:35 мск. На Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, а также первые побывавшие в космосе представители киноиндустрии - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Киноэкипаж пробыл на орбите 12 суток, Новицкий находился на МКС с апреля.