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Сирийский военный получил ранение под обстрелом снайпера в провинции Идлиб

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил о продолжении мероприятий по стабилизации обстановки в провинции Дераа

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сирийский военный получил ранение под обстрелом снайпера в провинции Идлиб. Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелланджа, один сирийский военнослужащий получил ранение", - сказал адмирал на брифинге.

Он также сообщил о продолжении мероприятий по стабилизации обстановки в провинции Дераа, где за сутки урегулировали свой статус 165 человек, было сдано 110 единиц оружия и более 1 тыс. боеприпасов.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", также сообщил он.

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