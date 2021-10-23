Активная фаза учений стран ОДКБ пройдет на границе Таджикистана с Афганистаном

ДУШАНБЕ, 23 октября. /ТАСС/. Активная фаза учений "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие" с участием 4 тыс. военнослужащих стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и более 500 единиц техники пройдет на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Старт активной фазы учений запланирован на субботу. В пресс-службе округа отмечают, что участники отработают вопросы блокирования и уничтожения отрядов условного террористического формирования и практическое взаимодействие по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

В практических действиях примут участие воинские контингенты России, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и оперативная группа из Армении.

Учения начались 18 октября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2021". Военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отрабатывают совместные действия по отражению атаки условных террористов.