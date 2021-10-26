Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" начал прохождение Босфора по пути в Средиземное море

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Патрульный корабль (ПК) "Дмитрий Рогачев" Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение пролива Босфор при переходе в Средиземное море, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ЧФ.

"ПК "Дмитрий Рогачев" ЧФ начал прохождение черноморского пролива Босфор. Экипаж корабля совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где войдет в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации в дальней морской зоне", - сообщили на флоте.

Уточняется, что при переходе корабль выполнил комплекс учений на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. "В частности, экипаж корабля совместно с экипажами вертолета Ка-27 отработал задачи по обеспечению практических полетов, взлетов и посадок на палубу как на ходу корабля, так и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в темное время суток", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что ранее корабельный состав группировки сил ВМФ в Средиземном море пополнил экипаж малого ракетного корабля "Вышний Волочек".