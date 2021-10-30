{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВМФ России в 2021 году пополнят более 40 кораблей и судов обеспечения

В настоящее время задачу военно-морского присутствия в различных районах мирового океана выполняют более 80 кораблей и судов ВМФ РФ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Состав Военно-морского флота (ВМФ) России пополнят в текущем году свыше 40 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов по случаю 325-й годовщины со дня основания российского регулярного военного флота и Дня моряка-надводника, которые отмечаются 30 октября.

Спецпроект на тему
Полное погружение: история подводного флота РФ Четыре поколения российских субмарин: от "Дельфина" до стратегических "Бореев" в спецпроекте ТАСС
Полное погружение: история подводного флота РФ

"В 2021 году ВМФ России получит в свой состав более 40 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и многофункциональных катеров. Программа военного кораблестроения по целому ряду позиций выполняется с опережением графиков, что говорит об огромном внимании к Военно-морскому флоту", - заявил Евменов в поздравительной телеграмме, направленной в адрес командования флотов и флотилий, а также экипажей кораблей, выполняющих задачи дальнего плавания.

Адмирал отметил, что сегодня задачу военно-морского присутствия в различных районах мирового океана выполняют более 80 кораблей и судов ВМФ России, "экипажи которых с честью и высоким профессионализмом исполняют свой воинский долг, гарантируя недопущение угроз на морских и океанских направлениях".

Боярская дума по настоянию царя Петра I 20 октября (по новому стилю - 30 октября) 1696 г. приняла постановление "Морским судам быть ...", что стало первым законом о регулярном военно-морском флоте и признанием официальной датой его основания.

Теги
Россия
Путин на следующей неделе проведет военные совещания в Сочи
Президент традиционно дважды в год собирает руководство Минобороны, ключевых предприятий ОПК и их главных конструкторов
Читать полностью