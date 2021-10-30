ВМФ России в 2021 году пополнят более 40 кораблей и судов обеспечения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Состав Военно-морского флота (ВМФ) России пополнят в текущем году свыше 40 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов по случаю 325-й годовщины со дня основания российского регулярного военного флота и Дня моряка-надводника, которые отмечаются 30 октября.

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"В 2021 году ВМФ России получит в свой состав более 40 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и многофункциональных катеров. Программа военного кораблестроения по целому ряду позиций выполняется с опережением графиков, что говорит об огромном внимании к Военно-морскому флоту", - заявил Евменов в поздравительной телеграмме, направленной в адрес командования флотов и флотилий, а также экипажей кораблей, выполняющих задачи дальнего плавания.

Адмирал отметил, что сегодня задачу военно-морского присутствия в различных районах мирового океана выполняют более 80 кораблей и судов ВМФ России, "экипажи которых с честью и высоким профессионализмом исполняют свой воинский долг, гарантируя недопущение угроз на морских и океанских направлениях".

Боярская дума по настоянию царя Петра I 20 октября (по новому стилю - 30 октября) 1696 г. приняла постановление "Морским судам быть ...", что стало первым законом о регулярном военно-морском флоте и признанием официальной датой его основания.