Замглавы ФСВТС: российские средства ПВО и авиация пользуются спросом в Латинской Америке

ЛИМА, 30 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), бронетехника и авиация пользуются спросом в странах Латинской Америки. Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

"Сегодня странами региона востребована практически вся линейка российской техники. При этом наибольшим спросом пользуется авиационная техника, средства ПВО и бронетанковая техника", - сказал Пунчук.

Как отметил замглавы ФСВТС, интерес проявляется, в том числе, к вертолетам и боевым самолетам. "Из авиатехники латиноамериканские партнеры интересуются истребителями МиГ-35 и Су-30, учебно-боевыми самолетами Як-130, вертолетами Ми-171Ш, Ми-17В-5 и Ми-35. Из средств ПВО у латиноамериканских стран пользуются спросом зенитные комплексы ближнего и среднего радиуса действия", - сообщил Пунчук.

Кроме того, в странах региона востребованы российские беспилотные летательные аппараты (БЛА), а также средства борьбы с БЛА, добавил замглавы ФСВТС.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021 пройдет до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в городе Лима. Выставка проводится раз в два года, начиная с 2007 года.