Рекордное количество курсантов выпустилось из Краснодарского военного училища летчиков

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Почти 600 курсантов получили звание лейтенанта 30 октября в рамках торжественной церемонии выпуска офицеров Краснодарского высшего военного училища летчиков. Выпуск оказался наиболее массовым за всю историю училища, передает корреспондент ТАСС с церемонии вручения дипломов.

"Уважаемые товарищи выпускники. Сегодня в вашей жизни знаменательное событие. Окончание единственного в России высшего военного авиационного училища летчиков имени героя Советского Союза Анатолия Константиновича Серова. Училище по праву гордится своей славной, героической историей, именами смелых, мужественных, по-настоящему талантливых людей, чья жизнь была связана со становлением военно-воздушных сил России. <...> Благодаря высококвалифицированным преподавателям, вы приобрели глубокие современные знания, получили необходимую подготовку, навыки работы с новейшим высокотехнологичным оборудованием", - сказал в ходе торжественной церемонии замглавнокомандующего Воздушно-космическими силами России по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

Он пожелал бывшим курсантам успешно решать все поставленные задачи и "вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны". Максимцев также поздравил выпускников от имени главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерала армии Сергея Суровикина.

"<...> Сегодня проходит знаковое событие в Краснодарском крае - выпуск из нашего прославленного Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков набора 2016 года. Это самый большой выпуск, более 550 выпускников буквально через месяц встанут в строй на защиту рубежей нашей необъятной матушки России. И уже сегодня вписана очередная славная страница в историю летописи как нашего училища, так и всех Воздушно-космических сил России", - сказал журналистам начальник училища генерал-майор Сергей Румянцев.

В пресс-службе училища ТАСС уточнили, что выпуск стал самым крупным за всю историю училища - 588 человек, из которых 69 закончили обучение с отличием, а 17 - с золотой медалью. Кроме того, выпустились летчики из стран ближнего и дальнего зарубежья - Абхазии, Анголы, Казахстана, Киргизии, Нигера, Руанды, Таджикистана, Туркменистана, ЮАР.