Путин проведет в Сочи совещание на тему развития ВКС и ВМФ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Сочи начнет серию совещаний по вопросам развития российской армии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[Сейчас] нерабочие дни, но президент продолжает свой рабочий график, он работает в Сочи, - рассказал представитель Кремля. - В Сочи сегодня начинается традиционная серия совещаний по вопросам развития российской армии, вооруженных сил, технологического и иного развития".

"Сегодня будет совещание с упором на тему ВКС России и ВМФ. Будут доклады участников, в основном это руководители и главы компаний, корпораций, которые задействованы в военно-промышленном комплексе. Разумеется, в открытой части вы услышите и увидите выступление президента", - отметил Песков.

Он добавил, что, как обычно бывает на полях таких серий совещаний, "президент использует эти дни для того, чтобы один на один продолжить общение с участниками, с главами этих компаний и корпораций, которые производят высокотехнологичную продукцию".

Песков также напомнил, что в прошедшие субботу и воскресенье, 30-31 октября, президент принял участие по видеосвязи в саммите Группы двадцати в Риме. Пресс-секретарь отметил, что на полях саммита "весьма и весьма активно работала" российская делегация, в том числе глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов и шерпа РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш. Представитель Кремля добавил, что лидеры стран обсудили такие актуальные для всего мира темы как общая иммунизация и обеспечение широкого доступа к ней для всех, стабилизация энергетических, сырьевых и финансовых рынков, активизация процессов снижения антропогенной нагрузки на климат.