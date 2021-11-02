Трое сирийских военнослужащих получили ранения в ходе обстрелов со стороны террористов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Трое сирийских военнослужащих получили ранения в результате террористических обстрелов в провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадим Кулить.

"В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Калаз-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу, один сирийский военнослужащий получил ранение", - сказал он.

Контр-адмирал также сообщил, что в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела позиций правительственных сил в районе населенного пункта Кафес-Мус был ранен еще один сирийский военнослужащий. "В провинции Алеппо в результате пулеметного обстрела в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра один сирийский военнослужащий получил ранение", - добавил он.

По словам Вадима Кулитя, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Идлиб - пять обстрелов, в провинции Латакия - два обстрела.