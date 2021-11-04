Двое сирийских военных ранены в результате обстрелов боевиков в Идлибе и Алеппо в Сирии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Двое сирийских военнослужащих ранены в результате артиллерийского и снайперского обстрелов боевиков в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ, один сирийский военнослужащий получил ранение. Также в провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба, один сирийский военнослужащий получил ранение", - сказал Кулить.

Он подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.