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Кризис в Сирии

Двое сирийских военных ранены в результате обстрелов боевиков в Идлибе и Алеппо в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Двое сирийских военнослужащих ранены в результате артиллерийского и снайперского обстрелов боевиков в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ, один сирийский военнослужащий получил ранение. Также в провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба, один сирийский военнослужащий получил ранение", - сказал Кулить.

Он подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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