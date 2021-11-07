{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сирийский военнослужащий пострадал в результате снайперского обстрела в провинции Идлиб

За сутки боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" четыре раз обстреляли Идлибскую зону деэскалации

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Один сирийских военнослужащий получил ранение во время снайперского обстрела со стороны боевиков в Идлибе. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, один сирийский военнослужащий получил ранение", - сказал Кулить.

По его словам, за сутки боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) четыре раз обстреляли Идлибскую зону деэскалации, в том числе в провинциях Идлиб и Алеппо.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - добавил Кулить.

Теги
СирияРоссия
ВМФ РФ отразил "ракетный удар" по Севастополю на фоне захода кораблей США в Черное море
Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" провел учение по прикрытию пункта базирования кораблей
Читать полностью