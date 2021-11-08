Росгвардия уничтожила найденные с начала года в СКФО около 200 тыс. боеприпасов

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Более 198 тыс. стрелковых боеприпасов и 620 единиц огнестрельного оружия, найденных в течение года на Северном Кавказе, уничтожили в специализированной мастерской Росгвардии в Грозном. Об этом сообщили в пресс-службе 46-й отдельной бригаде оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"В Грозном в специализированной мастерской ремонтно-восстановительного батальона отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ уничтожена очередная партия изъятого, добровольно сданного или найденного оружия и боеприпасов. Данное оружие установленным порядком было принято в 2021 году от территориальных органов МВД России Ингушетии и Дагестана. Всего <…> в этот раз было уничтожено 620 единиц огнестрельного оружия и более 198 тыс. стрелковых боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на протяжении нескольких дней в присутствии специально созданной комиссии военнослужащие соединения, предварительно прошедшие обучение на специализированных станках, разрезали и деформировали охотничьи ружья, карабины, травматические и газовые пистолеты. Металлолом затем отправят в специализированную организацию для переплавки, за процессом которой будут также следить представители Росгвардии, уточнил заместитель командира батальона по вооружению - начальник технической части майор Валерик Шарафутдинов.

Врио заместителя командира бригады по вооружению майор Сергей Петроченко напомнил, что полномочия по организации уничтожения сданного, найденного или изъятого оружия военнослужащие Росгвардии осуществляют с января 2018 года. За это время уничтожено около 7 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 550 тыс. боеприпасов.