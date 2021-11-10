Россия представит рекордное число вертолетов на выставке Dubai Airshow 2021

"Одной из главных новинок Dubai Airshow 2021 станет международная премьера ударного вертолета Ми-28НЭ. Ранее эта модификация "Ночного охотника" никогда не демонстрировалась на зарубежных выставках", - отметили в пресс-службе.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия на международной выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах, впервые в истории российского вертолетостроения продемонстрирует сразу шесть натурных образцов техники. Вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52, Ми-171А2 и Ка-226Т "Альпинист" будут представлены на авиасалоне в Дубае впервые, рассказали журналистам в среду в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех".

Также впервые участником Dubai Airshow станет российский ударный вертолет Ка-52. В рамках авиасалона Ми-28НЭ и Ка-52 будет участвовать в летной программе, в ходе которой продемонстрируют элементы сложного пилотажа и маневрирования, применяемые в реальном воздушном бою.

Как отметили в холдинге, еще одним дебютантом Dubai Airshow 2021 станет модернизированный легкий вертолет Ка-226Т, премьера которого состоялась на московском авиасалоне МАКС-2021. В модернизированной версии улучшены летно-технические характеристики, увеличена скорость полета, снижен вес пустого вертолета, повышена дальность применения. Одной из ключевых особенностей обновленного Ка-226Т является приспособленность для выполнения полетов в высокогорье, благодаря которой проект модернизации получил рабочее название "Альпинист" (Climber).

Также впервые на Ближнем Востоке будет представлен тяжелый многоцелевой вертолет Ми-171А2. Машина оснащена салоном повышенной комфортности, более мощными и экономичными двигателями, несущим винтом с композитными лопастями улучшенной аэродинамики. Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях высокогорья, повышенной влажности и высоких температур. "Представленная на выставке машина по завершении авиасалона будет передана первому эксплуатанту Ми-171А2 из ОАЭ", - сказали в холдинге.

Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" покажут на Dubai Airshow с медицинским модулем и с VIP-салоном в стилистике бренда Aurus. Вертолет в медицинском оснащении примет участие в летной программе. Данный вертолет также успешно прошел высокогорные испытания и может эксплуатироваться в горной местности на высотах до 3 500 м, в температурном диапазоне от минус 45 до плюс 50 градусов Цельсия.