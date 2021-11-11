На Камчатке в этом году более 70 раз поднимались истребители из-за иностранных самолетов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Российские истребители-перехватчики на Камчатке более 70 раз в 2021 году поднимались для сопровождения иностранных самолетов, приближающихся к государственным границам РФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

"Более 70 раз поднимались для сопровождения иностранных самолетов истребители МиГ-31БМ из состава дежурных сил смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России в 2021 году. Истребители-перехватчики Тихоокеанского флота поднимались в воздух при обнаружении средствами объективного контроля над нейтральными водами в зоне ответственности ОКВС приближающихся к государственной границе России воздушных целей", - говорится в сообщении.

Экипажи идентифицируют воздушные цели при визуальном контакте или при помощи бортового радиоэлектронного оборудования и сопровождают их во время всего полета вблизи государственной границы. Боевое дежурство истребителями несется круглосуточно для недопущения нарушений государственной границы в воздушном пространстве на северо-востоке России.