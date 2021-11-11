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Двое сирийских военнослужащих ранены в результате минометного обстрела в Идлибе

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате минометного обстрела в провинции Идлиб. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, ранено двое сирийских военнослужащих", - сказал он.

Контр-адмирал также заявил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". В провинции Алеппо - пять обстрелов, в провинции Идлиб - четыре обстрела.

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