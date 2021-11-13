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Два сирийских военнослужащих погибли под обстрелом снайпера боевиков в Идлибе

В провинции Алеппо также был ранен один сирийский военнослужащий в результате минометного обстрела

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Два сирийских военнослужащих погибли, еще один получил ранение в результате снайперских обстрелов боевиков в провинции Идлиб. Об этом в субботу сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба, а также из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, два сирийских военнослужащих погибли и один получил ранение", - говорится в сообщении.

Также в провинции Алеппо был ранен один сирийский военнослужащий в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Блинта по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бала.

Ранее, 11 ноября, в результате минометного обстрела в провинции Идлиб получили ранения два сирийских военнослужащих.

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