В "Рособоронэкспорте" уточнили, когда начнется поставка российских систем С-400 Индии

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" в Индию планируется начать уже до конца 2021 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Поставки имущества планируется начать в соответствии с оговоренными в контрактах сроками до конца 2021 года", - сказал он в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщал ТАСС в ходе салона, что организация поставок российских зенитных ракетных Индии уже началась.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.