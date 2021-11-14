В "Рособоронэкспорте" уточнили, когда начнется поставка российских систем С-400 Индии

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" в Индию планируется начать уже до конца 2021 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Поставки имущества планируется начать в соответствии с оговоренными в контрактах сроками до конца 2021 года", - сказал он в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщал ТАСС в ходе салона, что организация поставок российских зенитных ракетных Индии уже началась.
Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.
С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.