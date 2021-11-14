Самолет МС-21 с российским двигателем впервые показали иностранцам

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Российский самолет МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14, впервые широко представлен иностранной публике на авиасалоне в Дубае, передает корреспондент ТАСС.

Самолет пробыл в воздухе 8 минут 50 секунд.

"Для нас действительно важно показывать самолет МС-21-300 уже на стадии сертификации, потому что мы понимаем, что он должен включиться в конкурентную борьбу для коммерческих перевозок", - сказал замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

"Самолет, самолетные системы, двигатель, двигательные системы отработали штатно и при перелете сюда, и при тренировочном полете, и сегодня", - сказал он.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140), он получил индекс МС-21-300. Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, а первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года. Самолет с двигателями PW140 уже проходит сертификационные испытания. Самолет МС-21-310 планируется сертифицировать в 2023 году, сообщал ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Также в будущем у МС-21 появятся еще несколько модификаций: МС-21-400, который сможет перевозить до 260 пассажиров (в базовой версии МС-21-300 предполагается 230 пассажирских мест), проект может быть запущен в разработку в 2024-2025 годах; и МС-21-200, на который уже разработана проектная документация, но сроки запуска программы пока не определены и будут зависеть от спроса на МС-21-400.