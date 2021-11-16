В Дамаске пройдет заседание штабов России и Сирии, посвященное восстановлению мирной жизни

ДАМАСК, 16 ноября. /ТАСС/. Совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирийской Арабской Республики (САР) по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни пройдет во вторник во дворце конгрессов имени династии Омейядов в Дамаске. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"В обсуждении актуальных вопросов постконфликтного урегулирования в Сирии примут участие руководители межведомственных координационных штабов России и САР - начальник национального Центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии САР Хафиз Махлюф, специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, чрезвычайный и полномочный посол РФ в САР Александр Ефимов, заместитель министра иностранных дел САР Айман Сусан и другие официальные лица", - сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что в конференции также планируется участие представителей Организации объединенных наций, Международного Комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии.

В Минобороны добавили, что в завершение форума состоится церемония передачи гуманитарной помощи, доставленной в Сирию из России.

Накануне с рабочей поездкой в г. Дамаск прибыла делегация Межведомственного координационного штаба России. В ходе работы российской межведомственной делегации в Сирии особое внимание планируется уделить акциям с передачей сирийской стороне гуманитарной помощи. С этой целью предусматриваются выезды в наиболее кризисные районы республики, совместная работа представителей министерств и ведомств РФ и САР в рамках расширения российско-сирийского сотрудничества.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Сирию было доставлено свыше 1,1 тыс. тонн гуманитарного груза, в том числе электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарственные препараты, продукты питания, школьные принадлежности и одежда. В формировании гуманитарного груза приняли участие 72 федеральных органа исполнительной власти и 13 организаций, а также 85 субъектов РФ.