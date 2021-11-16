Минобороны: МКС находится ниже фрагментов спутника, разрушенного в результате испытаний

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Фрагменты спутника, разрушенного в результате проведенных РФ испытаний, не угрожают Международной космической станции (МКС), которая находится ниже на 40-60 км. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Специалистами Минобороны России с использованием программного комплекса визуализации обстановки в космическом пространстве на основе реальных данных проведено моделирование движения сопровождаемых и вновь обнаруженных космических объектов с действующими космическими аппаратами и Международной космической станции. На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 км", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что отечественная система контроля космического пространства по каждому вновь образованному космическому объекту осуществляет непрерывный повитковый контроль с прогнозированием ситуации.

"С момента возникновения фрагменты бывшего спутника никакой угрозы для МКС не представляют. Заявления о якобы существовавших "рисках" для МКС не соответствуют действительности", - подчеркнули в министерстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. В военном ведомстве особо отметили, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.