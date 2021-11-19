В России разрабатываются новые РСЗО для Военно-морского флота

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") разрабатывает новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) для Военно-морского флота (ВМФ) РФ, которые позволят наносить ракетно-артиллерийские удары и обеспечат защиту от подводного оружия. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Сплава" Александр Смирнов.

"В настоящее время "Сплав" продолжает работы по созданию реактивных комплексов в интересах ВМФ, которые будут превосходить своих предшественников как по боевым, так и по эксплуатационным характеристикам. Они направлены на решение ударных задач и защиты от морского подводного оружия", - добавил Смирнов.

По его словам, на вооружении ВМФ РФ уже состоят РСЗО, разработанные "Сплавом". "На вооружении российского ВМФ стоят разработанные нашим предприятием реактивные комплексы "Град-М", "Запад", "Удав-1М", - добавил глава предприятия.