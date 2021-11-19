{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России разрабатываются новые РСЗО для Военно-морского флота

На вооружении ВМФ РФ уже состоят реактивные комплексы "Град-М", "Запад" и "Удав-1М"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") разрабатывает новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) для Военно-морского флота (ВМФ) РФ, которые позволят наносить ракетно-артиллерийские удары и обеспечат защиту от подводного оружия. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Сплава" Александр Смирнов.

"В настоящее время "Сплав" продолжает работы по созданию реактивных комплексов в интересах ВМФ, которые будут превосходить своих предшественников как по боевым, так и по эксплуатационным характеристикам. Они направлены на решение ударных задач и защиты от морского подводного оружия", - добавил Смирнов.

По его словам, на вооружении ВМФ РФ уже состоят РСЗО, разработанные "Сплавом". "На вооружении российского ВМФ стоят разработанные нашим предприятием реактивные комплексы "Град-М", "Запад", "Удав-1М", - добавил глава предприятия.

Теги
Россия
В России может появиться вариант РСЗО "Торнадо-Г" для десантников
Система залпового огня калибра 122-мм может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме
Читать полностью