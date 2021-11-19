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Совфед одобрил закон о продлении предельного срока службы генералов армии

Документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий увеличивать решением президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота.

Документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Согласно законопроекту "на срок, установленный решением президента Российской Федерации", сможет заключаться новый контракт о прохождении военной службы с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота. По действующему законодательству предельный возраст пребывания на военной службе для них составляет 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет.

"В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста", - говорится в пояснительной записке.

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