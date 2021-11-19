Сирийский военный ранен во время минометного обстрела со стороны боевиков

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий получил ранение во время минометного обстрела со стороны террористов в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить в пятницу.

"В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Руайха, был ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить во время брифинга.

Он отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали пять обстрелов со стороны террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена на территории РФ), в том числе в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Кулить.