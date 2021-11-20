Снайпер боевиков ранил сирийского военнослужащего в ходе обстрела террористов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий ранен в результате снайперского обстрела cо стороны боевиков в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге в субботу.

"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Нуран по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить.

Он отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена на территории РФ), из них пять в провинции Алеппо и один - в провинции Латакия.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - заявил Кулить.