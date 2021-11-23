Российские саперы проведут разминирование территории аэропорта в Сухуме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Вооруженных сил РФ прибыли в Абхазию для проведения работ по разминированию территории международного аэропорта в Сухуме. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Сухумский аэропорт не работает со времени окончания грузино-абхазской войны 1992-1993 годов.

"Военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЮВО, расположенного в Чеченской Республике, прибыли в Абхазию для выполнения задач по разминированию территории международного аэропорта в Сухуме. Мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Республики Абхазия на имя первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова", - говорится в сообщении.

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту. В настоящее время специалисты размещены на территории российской военной базы. Они приступят к очистке аэропорта от взрывоопасных предметов после подготовительных мероприятий.

Вопрос восстановления работы аэропорта обсуждался на встрече президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжании в Сочи в ноябре прошлого года. Ранее Бжания сообщал, что на возобновление работы сухумского аэропорта потребуется 4,5 млрд руб. Это аэровокзальный комплекс, управление воздушным движением, служба авиационной безопасности, топливозаправочный комплекс. В сентябре текущего года президент Абхазии сообщил, что осенью 2022 года будет готова проектно-сметная документация по восстановлению аэропорта.

Расположенный в 18 километрах от столицы Абхазии в селе Бабушара Гулрыпшского района аэропорт не функционирует с конца грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO). В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. - зимой. Длина взлетно-посадочной полосы Сухумского аэропорта - 3,6 км, что позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор.