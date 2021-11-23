Страны Ближнего Востока готовы участвовать в создании беспилотников АО "Кронштадт"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Представители стран Ближнего Востока заявили о желании участвовать в кооперации при производстве беспилотных комплексов, разработанных АО "Кронштадт". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании по итогам участия в Международной выставке Dubai Airshow 2021 в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

"Наиболее интересна продукция компании представителям стран Персидского залива, ряда государств Африки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, представители промышленности стран Ближнего Востока проявили желание участвовать в кооперации при производстве беспилотных комплексов разработки АО "Кронштадт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Ближний Восток является наиболее перспективным рынком для поставок беспилотного летательного аппарата "Орион-Э". "Заказчики в этом регионе предъявляют к беспилотным комплексам повышенные требования. Мы способны их удовлетворить и понимаем, что это позволит максимально повысить конкурентоспособность российских беспилотных технологий на мировом рынке и даст возможность нашей стране занять достойную нишу в мировом экспорте БЛА", - привели в пресс-службе слова генерального директора АО "Кронштадт" Сергея Богатикова.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2021 прошла в Дубае с 14 по 18 ноября.