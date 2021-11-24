Шойгу: пандемия и рост цен на сырье не сорвали планы по оснащению ВС РФ новой техникой

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Коронавирус и рост цен на сырье не сорвали планы по оснащению армии и флота новейшими образцами боевой техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Несмотря на ограничения из-за коронавируса, рост цен на сырье и материалы, нам удалось достичь плановых показателей развития систем вооружения армии и флота. В рамках выполнения Госпрограммы вооружения с 2018 по 2020 год в войска поставлено более 20 тыс. основных образцов вооружения, около 2 млн единиц техники и средств обеспечения, а также порядка 600 тыс. боеприпасов и средств поражения", - сообщил Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны в среду.

Он сказал, что на заседании будут обсуждены "результаты выполнения текущей Государственной программы вооружения и предложения по формированию проекта государственного оборонного заказа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".

Инфраструктура для вооружений

Основные усилия Военно-строительного комплекса в 2021 году были сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения, совершенствовании аэродромов, инфраструктуры арктической группировки, заявил Шойгу.

"Сбалансированное развитие вооруженных сил, темпы перевооружения армии и флота неразрывно связаны с наличием современной обеспечивающей военной инфраструктуры. В связи с этим основные усилия Военно-строительного комплекса в этом году были сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения, а также на совершенствовании аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота и инфраструктуры арктической группировки", - сказал министр.

В частности, по его словам, обеспечена постановка на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях. Мероприятия продолжаются в Новосибирском, Йошкар-Олинском, Нижнетагильском, Иркутском, Тейковском (Ивановская область) и Ужурском (Красноярский край) соединениях Ракетных войск стратегического назначения.

"В рамках развертывания Единой космической системы завершен второй этап строительства сооружений Западного модернизированного командного пункта для передачи его в опытную эксплуатацию. В Каспийске построен Северный оградительный мол пункта базирования для размещения основного боевого состава кораблей и судов Каспийской флотилии", - сообщил министр.

Одновременно, продолжил он, завершается строительство объектов береговой инфраструктуры и инженерных систем пункта базирования в Вилючинске (Камчатский край), причалов в Балтийске (Калининградская область). "Перечень объектов капитального строительства на 2022 год формируется в соответствии с планом строительства министерства обороны на 2019-2025 годы, Государственной программой вооружения на 2018-2027 годы и гособоронзаказом. При этом учитываются целевые инфраструктурные задачи военных округов, видов и родов войск вооруженных сил", - сказал министр.

Он сообщил, что на заседании будет рассмотрен перечень объектов капитального строительства Минобороны России на 2022 год.