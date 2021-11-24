В Минобороны заявили, что в воинских частях РФ сложился здоровый психологический климат

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Здоровый социально-психологический климат сформировался в воинских коллективах российских вооруженных сил. Об этом со ссылкой на результаты социологических исследований заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Результаты социологических исследований показывают, что в воинских коллективах сложился здоровый социально-психологический климат, сформированы традиции дружбы и войскового товарищества. В целом военнослужащие уверены в своих сослуживцах и заявляют о доверительном характере межличностных отношений", - сказал он в среду на заседании коллегии военного ведомства.

Он добавил, что "морально-политическое и психологическое состояние всех категорий военнослужащих оценивается как высокое". По мнению министра, "объективную оценку деятельности вооруженных сил показывают социологические опросы и отношение к ним гражданского общества".

"Сегодня служба в армии для большинства молодых людей действительно стала почетной обязанностью. По данным соцопросов, более 90% граждан уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну, около 88% испытывают гордость за армию. Две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии, свыше половины считают ее школой жизни", - привет данные Шойгу.

Говоря о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах, он отметил, что "целенаправленная работа командиров и их заместителей позволила минимизировать количество преступлений и происшествий в армии и на флоте".

По его словам, нужно и дальше делать все возможное, чтобы сохранить в обществе позитивный образ военнослужащего. "Сегодня определим меры по дальнейшему укреплению воинской дисциплины, поддержанию морально-психологического состояния войск на высоком уровне", - сказал министр обороны.