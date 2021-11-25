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Ракета "Союз-2" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с военным аппаратом

Вывод космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов, отметили в Минобороны

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б", запущенная в четверг с космодрома Плесецк, вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с военным аппаратом, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.

"Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 04 часа 18 минут мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что вывод космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.

Пуск ракеты "Союз-2.1б" был осуществлен 25 ноября в 04:09 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил РФ с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Теги
Россия
Ракету "Союз-2.1б" с военным аппаратом запустили с Плесецка
Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме
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