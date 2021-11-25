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Российские военные начали слежение за эсминцем ВМС США Arleigh Burke в Черном море

По оценке Минобороны, операции американских военных кораблей в акватории становятся дестабилизирующим фактором в регионе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские военные начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke в Черном море. Об этом заявили журналистам в четверг в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Arleigh Burke ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 25 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Как в свою очередь сообщили в Шестом флоте ВМС США, американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) в четверг вошел в Черное море "в рамках обычного патрулирования". Находясь в Черном море, корабль будет действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

По оценке Минобороны, операции американских военных кораблей в акватории становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины.

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