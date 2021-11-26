Шойгу порекомендовал к просмотру фильм "Небо" о подвиге российских военных в Сирии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу советует обязательно посмотреть художественный фильм "Небо", сюжет которого основан на реальных событиях военной операции в Сирии.

"Рекомендую всем сходить и посмотреть фильм "Небо". Он о нашей работе, работе в Сирии, о подвиге наших ребят. Мы будем продолжать создавать подобного рода ленты вместе с коллегами с телевидения и из министерства культуры", - сказал Шойгу в пятницу на конференции в Москве.

"Думаю, что появился много интересных и замечательных картин, новых работ, режиссеров и артистов", - сказал министр.

"Небо" - первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России. Ранее Шойгу поручил включить этот фильм в перечень обязательных к просмотру в вооруженных силах.

Картина основана на реальных событиях в Сирии, когда 24 ноября 2015 года во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Члены экипажа Олег Пешков и Константин Мурахтин успели катапультироваться. Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в расстреле, были уничтожены, погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.