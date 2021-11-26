Начальник Генштаба ВС РФ обсудил по телефону с коллегой из Франции вопросы безопасности

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Военачальники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и двустороннему взаимодействию", - сказали в российском военном ведомстве.

Ранее во вторник Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Военачальники обсудили ряд вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью.