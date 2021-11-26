Сирийские военные ранены во время обстрела в провинции Латакия

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие сирийских правительственных сил получили ранения во время минометного обстрела со стороны боевиков в провинции Латакия. Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Латакия в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Караз-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу, ранены двое сирийских военнослужащих", - сказал он.

Накануне в результате снайперского обстрела в провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий и один получил ранение.