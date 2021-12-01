{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Самолеты Минобороны РФ, эвакуирующие людей, приземлились в Кабуле

На каждом российском самолете военно-транспортной авиации также перевозят гуманитарный груз для населения Афганистана

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Первый самолет третьего этапа эвакуации россиян и граждан государств - членов ОДКБ сел в среду в аэропорту Кабула, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Первый самолет Военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан", - говорится в сообщении.

На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана, добавили в Минобороны.

Всего, по информации министерства, по поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны страны Сергей Шойгу организовал авиационную группировку из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул.

С территории Афганистана они заберут более 380 граждан Российской Федерации, государств - членов ОДКБ (Киргизии) и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России.

Теги
АфганистанРоссия
Первые военно-морские учения Россия - АСЕАН открылись в Индонезии
Они продлятся до 3 декабря
Читать полностью