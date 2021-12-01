Шойгу заявил, что программа лояльности "Партнеры Армии России" объединила до 500 компаний

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Программа лояльности для военнослужащих "Партнеры Армии России", которая начала функционировать с ноября этого года, объединила полтысячи компаний, их число растет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.

Министр подчеркнул, что вопросам социальной защищенности военнослужащих и членов их семей через предоставление дополнительных возможностей и привилегий уделяется самое пристальное внимание.

"Большим шагом в этом направлении стала разработанная министерством обороны совместно с АО "Военторг" программа лояльности для военнослужащих "Партнеры Армии России", которая начала функционировать с ноября текущего года. В настоящее время порядка 500 российских компаний уже являются партнерами программы, и их перечень постоянно расширяется", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в рамках программы через электронный личный кабинет военнослужащие могут получить доступ к скидкам на широкий перечень товаров и видов услуг.