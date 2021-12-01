Самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами сел на аэродроме Чкаловский

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Первый из трех военно-транспортных самолетов с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлился на аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в среду.

"Первый самолет военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованный в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершил посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", - отметили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, на борту находились граждане России и Афганистана. "В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль", - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что три российских самолета Ил-76, на борту которого находятся граждане РФ, стран - участниц ОДКБ, а также афганские студенты, вылетели из Кабула.