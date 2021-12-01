Второй самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами сел на аэродроме Чкаловский

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Второй из трех военно-транспортных самолетов с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлился на аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в среду.

"Второй самолет военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованный в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершил посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", - отметили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, граждане уже проходят пограничный и противоковидный контроль, а также таможенный досмотр.

До этого на аэродроме Чкаловский приземлился первый из трех самолетов. Ранее в Минобороны России сообщили, что три Ил-76 с гражданами РФ, гражданами стран - участниц ОДКБ, а также афганскими студентами вылетели из Кабула.