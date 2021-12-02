Шойгу заявил, что Россия вносит серьезный вклад в укрепление обороноспособности Сербии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российская Федерация вносит большой вклад в укрепление обороноспособности Сербии, двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество расширяется, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы продолжаем наше военное сотрудничество. Проводим совместные учения. Их с каждым годом становится все больше. Программа нашего военного сотрудничества расширяется. Военно-техническое сотрудничество также осуществляется успешно. Та программа, которую мы с вами наметили много лет назад, реализуется поэтапно, своевременно, в сроки и в тех объемах, о которых мы договорились", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с главой МВД Сербии Александаром Вулиным в Москве в четверг.

Он отметил, что те дела, которые были начаты с участием Вулина в его бытность главой военного ведомства республики, завершаются при поддержке Минобороны России, и это "служит серьезным фактором по укреплению обороноспособности Сербии". "Надеюсь, так будет и дальше", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что динамично развивающееся военное сотрудничество России и Сербии во многом обусловлено отношениями лидеров двух стран - Владимира Путина и Александара Вучича.

"Все это, безусловно, идет, благодаря таким, на мой взгляд, очень конструктивным и фактически дружеским отношениям наших президентов. Здесь надо отдать должное, что в разное время у нас всегда, даже в самые сложные периоды, сверялись часы, и наши руководители давали нам верное направление в развитии дальнейшего сотрудничества в военной и военно-технической сфере", - отметил Шойгу.

Сотрудничество Москвы и Белграда

Шойгу отметил, что двустороннее сотрудничество Москвы и Белграда носит многоплановый характер, динамично развивается в различных областях, включая военную.

"Рад нашей новой встрече. С удовольствием принял ваше предложение провести переговоры. Нам всегда есть что обсудить с сербскими друзьями. Сотрудничество России и Сербии в последние годы приобрело динамичный и многоплановый характер", - сказал Шойгу.

По его словам, очередным подтверждением этого стали итоги недавней встречи президентов России Владимира Путина и Сербии Александара Вучича. "Президенты наших стран договорились о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе и в военной сфере", - сказал Шойгу.

"Примите мои поздравления с этим знаменательным событием", - сказал министр обороны РФ.

Он предложил министру внутренних дел Сербии обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Отметив, что в рамках визита у Вулина запланировано много встреч, Шойгу выразил уверенность, что пребывание сербской делегации в Москве будет насыщенным и интересным.

Книга "Сошествие"

Одним из поводов поездки Вулина в Россию стал выход его новой книги на русском языке "Сошествие". Министр обороны тепло поздравил собеседника с этим событием.

Повесть Вулина "Сошествие" - третье литературное произведение автора, переведенное на русский язык (первая книга "Мрак", второе - "Красота", выпущены издательством "Алтейя", Санкт-Петербург).

"Сошествие" повествует о судьбе трех боснийских сербов, оказавшихся в рядах легионеров-наемников в Заире, бывшей бельгийской колонии Конго.

Как отмечает в предисловии автор, "Сербия - это миллионы безвестных героев, которые сражались за то, чтобы она не исчезла". "Это наша судьба: за право жить мы всегда платим смертью. Говорят еще: скажи мне, кто твой враг, и я скажу, каков ты сам. У сербов всегда были сильные и умные враги, поэтому маленькая Сербия имеет право считать себя великой. Право это она заслужила великими жертвами и великими страданиями", - пишет Вулин.

Он отмечает, что в двух мировых войнах сербы потеряли 2 млн соотечественников, и "это много, слишком много для нации, которая сегодня насчитывает едва ли 10 млн: разделенных и обделенных в разных странах, в разных уголках мира, до конца не подсчитанных". По его оценке, тектонические плиты Запада и Востока столкнулись на территории Сербии, постоянно требуя жертв от ее народа.

"А мы, сербы, сознавая свою малочисленность, никогда собственно не имели ни малейшего желания участвовать в играх великих. Но нам, постоянно находящимся меж двух жерновов, никак не позволяли сохранить себя, никак не позволяли пшеничному зерну ускользнуть и прорасти. Тесла, избежавший жерновов, стал великим. Тесла и еще другие наши гении. Но история Сербии не в историях ее гениев", - констатирует автор.