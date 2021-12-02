Шойгу вручил госнаграды лучшим воинским коллективам армии и флота России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды, полковые и корабельные чаши лучшим воинским формированиям, медицинским и образовательным организациям ведомства, а также объединениям Военно-морского флота.

"Это знак признания вклада ваших воинских коллективов в укрепление обороноспособности государства, обеспечение его безопасности и национальных интересов", - сказал министр на церемонии, которая прошла в атриуме Национального центра управления обороной РФ в четверг.

Шойгу выразил уверенность, что эти высокие награды, символизирующие доблесть, патриотизм и самоотверженность российского воинства, станут хорошим стимулом для дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, послужат сохранению лучших традиций Отечества.

Указами президента РФ за заслуги в обеспечении безопасности, укреплении обороноспособности государства, подготовке квалифицированных военных кадров и отличия, проявленные личным составом в ходе выполнения служебных задач, орденом Жукова награждены 5-я общевойсковая армия Восточного военного округа, Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского и Новосибирское высшее военное командное училище. Ордена Нахимова удостоена 31-я Краснознаменная дивизия подводных лодок Северного флота. Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко награжден орденом Александра Невского.

В соответствии с приказами министра обороны РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны и ее национальной безопасности, высокую боевую выучку и профессиональное мастерство, проявленные личным составом, корабельные чаши вручены Северному, Балтийскому, Черноморскому и Тихоокеанскому флотам, Каспийской флотилии, атомному подводному крейсеру "Владимир Мономах" 25-й дивизии подводных лодок ТОФ. Полковые чаши получили 121-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, 104-й десантно-штурмовой полк.

Полковая (корабельная) чаша - знак воинской доблести, вручаемый воинским формированиям. Чаша символизирует единство, сплоченность воинского братства. Первую полковую чашу получила в ноябре 2018 года 112-я ракетная бригада Западного военного округа - единственное семиорденоносное соединение Вооруженных сил РФ.