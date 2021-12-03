Минобороны направило военных врачей в Псковскую область для помощи в борьбе с COVID-19

ПСКОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Военные врачи Западного военного округа направлены в Псковскую область для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"По обращению губернатора Псковской области министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу принято решение о направлении сводного отряда из 30 военных медиков для оказания практической помощи медицинским организациям региона в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказали в военном ведомстве.

В состав врачебно-сестринских бригад вошли военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

По итогам совещания с членами правительства 20 октября президент РФ Владимир Путин поручил привлекать силы и средства Минобороны и МЧС для помощи регионам, где складывается сложная ситуация с распространением коронавируса.