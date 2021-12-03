ЦВО передал почти 70 тонн медицинского кислорода российским регионам в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО), а также учреждения Минобороны РФ, дислоцированные в регионах Урала, Сибири и Поволжья, передали почти 70 тонн сжиженного медицинского кислорода в больницы страны для борьбы с ковидом с 1 июля этого года. Об этом сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В соответствии с решением министра обороны и указаниями начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ соединения и воинские части, дислоцированные в границах ответственности военного округа, с 1 июля передали в медицинские организации 12 регионов России 67 тонн сжиженного медицинского кислорода для лечения больных с коронавирусом", - сказал он.

Лапин отметил, что больше всего сжиженного кислорода было передано в медицинские учреждения Курганской и Кировской областей - 14 и 11 тонн соответственно. Обеспечение кислородом медорганизаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных частей ЦВО.

Сжиженный медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенного для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военные базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.