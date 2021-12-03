Россия впервые представила за рубежом новый разведывательно-сигнализационный комплекс

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. РФ впервые представила на выставке вооружений в Египте EDEX-2021 разведывательно-сигнализационный комплекс нового поколения для обнаружения живой силы и наземной техники противника. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".

"На выставке EDEX-2021 мы впервые представляем экспортную версию комплекса 1К144-Е (TAS3) инозаказчикам. Это передовое решение, способное выполнять скрытное дистанционное наблюдение за территорией. Аппаратура обнаруживает передвижение колесной техники в радиусе до 120 м, гусеничной техники - до 200 м, человека - до 30 м и передает информацию на удаленный командный пункт на расстояние до 35 км", - приводит пресс-служба слова генерального директора концерна "Созвездие" (разработчик комплекса, входит в "Росэлектронику") Михаила Артемова.

В состав комплекса 1К144-Е входят сейсмоинфракрасные и сейсмомагнитометрические датчики размером около 20 сантиметров и весом 150-600 г, а также радиоретрансляторы, антенны и комплект устройств приема и отображения информации.

"Комплекс не только обнаруживает объекты, но также определяет направление их движения, подсчитывает и классифицирует по типам: колесная техника, гусеничная техника или живая сила. Сейсмомагнитометрические датчики заглубляются в грунт, а сейсмоинфракрасные - маскируются на местности и обеспечивают непрерывную работу в течение 30 суток", - рассказали в холдинге.

Как отмечается, время установки датчиков с учетом их заглубления в грунт и маскировки не превышает 5 минут.

Международная выставка оборонной промышленности и вооружений EDEX 2021 (Egypt Defence Expo) проходит в Каире с 29 ноября по 3 декабря. В мероприятии принимают участие более 400 компаний из 42 стран, включая Россию.