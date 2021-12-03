В ВМФ России призвали представителей иностранных ВС активнее заключать соглашения с МО РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Владимир Касатонов на брифинге для представителей аккредитованного в РФ иностранного военно-дипломатического корпуса призвал иностранных атташе активнее заключать с Минобороны России меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в военно-морской области. Об этом сообщили в пятницу в российском военном ведомстве.

"Представителям вооруженных сил иностранных государств было предложено активнее включаться в работу по заключению с Минобороны России меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в военно-морской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что брифинг был проведен по поручению главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

"На мероприятии были освещены основные тенденции развития ВМФ, современная структура флота и направления взаимодействия с военно-морскими силами иностранных государств. Отдельное внимание было уделено документам, определяющим государственную политику РФ в области военно-морской деятельности - Морской доктрине РФ и Основам государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года", - сказали в министерстве.

В брифинге приняли участие 69 представителей иностранных вооруженных сил из 49 стран.