Четверых сирийских военнослужащих ранили во время обстрелов со стороны боевиков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате снайперских обстрелов со стороны боевиков в провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, ранены двое сирийских военнослужащих. В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Китиан по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафр-Халаб, ранен один сирийский военнослужащий. В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Караманли по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить.

Он уточнил, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ), в том числе в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - сказал Кулить.