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Кризис в Сирии

Двое сирийских военных получили ранения в результате обстрелов боевиков

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить сообщил, что один из них был ранен в провинции Идлиб, другой - в провинции Латакия

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов боевиков в Сирии. Об этом в субботу на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса позиций правительственных сил в районе населенного пункта Руайха ранен один сирийский военный. В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Калаз-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.

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