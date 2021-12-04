Двое сирийских военных получили ранения в результате обстрелов боевиков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов боевиков в Сирии. Об этом в субботу на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса позиций правительственных сил в районе населенного пункта Руайха ранен один сирийский военный. В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Калаз-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.