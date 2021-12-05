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Шойгу прибыл с официальным визитом в Индию

Министр обороны РФ примет участие во встрече "2+2" глав военных ведомств и министров иностранных дел России и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели, где примет участие во встрече "2+2" глав военных ведомств и министров иностранных дел России и Индии и в заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщили журналистам в российском оборонном ведомстве.

"Министр обороны России прибыл в Нью-Дели, где 6 декабря пройдут консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии в формате "2+2". Также глава российского военного ведомства примет участие в 20-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству", - сказали в министерстве.

По информации военного ведомства, кроме того, министр обороны РФ встретится с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.

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Шойгу, Сергей КужугетовичИндияРоссия
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