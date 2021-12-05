{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела противотанковой ракетой

Еще один сирийский военнослужащий был ранен

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий сирийской армии погиб и еще двое бойцов получили ранения в результате ракетных обстрелов из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) со стороны боевиков. Об этом в воскресенье сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Алеппо в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Ибизму позиций правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эль-Кубра, погиб один сирийский военнослужащий, еще один получил ранение", - сообщил он.

По его словам, еще один сирийский военнослужащий ранен в результате обстрела противотанковой ракетой из района Фатира позиций правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа.

В субботу еще двое военнослужащих правительственных войск Сирии были ранены в результате снайперского огня и обстрела из ПТРК.

Теги
СирияРоссия
Шойгу прибыл с официальным визитом в Индию
Министр обороны РФ примет участие во встрече "2+2" глав военных ведомств и министров иностранных дел России и Индии
Читать полностью