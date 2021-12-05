Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела противотанковой ракетой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий сирийской армии погиб и еще двое бойцов получили ранения в результате ракетных обстрелов из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) со стороны боевиков. Об этом в воскресенье сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Алеппо в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Ибизму позиций правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эль-Кубра, погиб один сирийский военнослужащий, еще один получил ранение", - сообщил он.

По его словам, еще один сирийский военнослужащий ранен в результате обстрела противотанковой ракетой из района Фатира позиций правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа.

В субботу еще двое военнослужащих правительственных войск Сирии были ранены в результате снайперского огня и обстрела из ПТРК.