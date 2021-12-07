Восточный военный округ получил новые бомбардировщики Су-34

ТАСС, 7 декабря. Новые многоцелевые бомбардировщики Су-34 поступили в авиачасть Восточного военного округа в Хабаровске, сообщила во вторник пресс-служба округа.

"В бомбардировочную авиачасть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированную в Хабаровском крае, в минувшем месяце поступили несколько новых многоцелевых бомбардировщиков Су-34. В ближайшее время самолеты будут использоваться для учебно-тренировочных полетов в зимнем периоде обучения", - говорится в сообщении.

Су-34 - российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.