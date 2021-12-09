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Кризис в Сирии

Сирийский военный погиб в результате артобстрела в провинции Алеппо

За сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела террористов. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Нуран по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, погиб один сирийский военнослужащий", - отметил он.

По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В провинции Алеппо зафиксировано четыре обстрела, в провинции Идлиб - один.

 

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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